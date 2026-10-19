منى زكي: عانيت من مرض مناعي وفقدت 7 أطفال كشفت الفنانة منى زكي عن فترة صعبة مرت بها ولم تحك عنها من قبل. وجاء ذلك ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي ف إقرأ المزيد

كشفت الفنانة منى زكي عن فترة صعبة مرت بها ولم تحك عنها من قبل. وجاء ذلك ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة مع لميس" عن قرارها الحمل والإنجاب بعد سن الأربعين، قالت منى زكي:

"بين "لي لي" و"سليم" 12 سنة أنا كان عندي مرض مناعي وفقدت 7 أطفال في الشهر التالت كانت دايما بدايات حملي القصة دي مش ناس كتير تعرفها".

وتابعت منى زكي: "اكتشفت أن أنا عندي مرض مناعي مكنتش فاهمة ليه كل شوية بفقد طفل، كنت بزعل جدا عشان بنتي كان نفسها أوي في أخ أو أخت، وبزعل لأن في تجارب منهم "حقن مجهري" ودي كانت تجارب مؤلمة على أي ست، في تجارب كان طبيعي بحمل بس البيبي دايما بيقع، لما عرفت إني عندي مرض مناعي وابتديت أعالجه دا الوقت اللي سبحان الله حملت تاني وكمل معايا، أنا خوفت أوي من ربنا دي حاجة أنا كنت بتمناها أه في وقت تاني مش في نفس الوقت لكن مش هقدر إني أفقدها وبعدين أنهم جم ورا بعض، احتفظت بولادي وربنا يديني القوة".

وأوضحت منى زكي أنها تهتم بكل شيء يخص أولادها وتتعرض لمواقف صعبة كثير بسبب العمل قائلة: "ساعات كان بيجيلي تصوير ويبقى ابني سخن واتضطر أجيبه معايا عشان أفضل أحاول أنزل حرارته، في فيلم "الست" كان ابني عيان وكنت بجيبه معايا وبين المشاهد أطلع أديله الدواء واتأكد الحرارة إيه وأنزل تاني أكمل تصوير بتحصل كتير ظروف مقدرش ابني يبقى تعبان وأنا مكنش معاه وأديله أنا الأدوية، أنا كمان بديله طب بديل ودا بيحتاج تركيز كتير أكتر من الدواء، أنا ضد الأدوية وربنا ما يحكم علينا بيها".

ويعرض للفنانة منى زكي حاليا مسلسل "طالع نازل" على منصة "شاهد mbc"، ويشارك في بطولته محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمى جمال، حمزة دياب، شاهين ومن تأليف سماء أحمد عبدالخالق وإنجى القاسم ومن إخراج هانى خليفة.

كما عرض لمنى زكي مؤخرا فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدي، ويشارك به نخبة من النجوم: لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، ريم مصطفى، والراحل أحمد حلاوة، تأليف: عمر طاهر (بمشاركة يسر طاهر)، إخراج: إسلام خيري، إنتاج: وليد صبري.