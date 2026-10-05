ماجد الكدواني يشارك كريم عبد العزيز في "الفيل الأزرق 3" كشف الفنان كريم عبد العزيز عن مشاركة الفنان ماجد الكدواني في فيلم الفيل الأزرق 3.وأوضح كريم عبد العزيز أن ا إقرأ المزيد

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن مشاركة الفنان ماجد الكدواني في فيلم "الفيل الأزرق 3".

وأوضح كريم عبد العزيز أن الفيلم من المتوقع أن يطرح في السينما في موسم عيد الأضحى 2027.

وقال كريم عبد العزيز: "الفيلم في العيد الكبير اللي جاي ومن وجهة نظري بكل عظمة الجزء الأول والتاني حاسس أن "الفيل الأزرق "3 أقوى جزء خصوصا أن معايا أخويا وصاحبي وحبيبي ماجد الكدواني ودينا الشربيني دول نجوم كبار انضموا ليا أنا ونيللي كريم في الفيلم".

وتابع كريم عبد العزيز متحدثا عن ماجد الكدواني: "ماجد الكدواني بالنسبالي أخ ربنا بعتهولي من السما اللي ميعرفوش خسران أنا ميكفينيش سنة أني أقعد اتكلم عنه ربنا يحرسه ويحميه".

وكان كريم عبد العزيز ونيللي كريم بدآ تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" ثم انشغلا في تصوير أعمال أخرى، ليعودا قريبا لاستئناف التصوير.