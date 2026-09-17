عصام عمر يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "بيتزا" من إيطاليا يتواجد الفنان عصام عمر في إيطاليا حاليا مع أسرة فيلم بيتزا للاتفاق على التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير الع إقرأ المزيد

يتواجد الفنان عصام عمر في إيطاليا حاليا مع أسرة فيلم "بيتزا" للاتفاق على التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير العمل، الذي يخوض بطولته و الإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square للمنتج أحمد بدوي.

وكشفت صورة من إيطاليا جانبًا من التحضيرات الخاصة بالفيلم، حيث توجه فريق العمل إلى إيطاليا لمعاينة واختيار عدد من أماكن التصوير، ضمن الاستعدادات المكثفة قبل بدء تنفيذ المشاهد.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "بيتزا" خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما تواصل الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية استكمال باقي عناصر فريق العمل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في البطولة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية الجديدة التي يستعد لها عصام عمر، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل الشخصية التي يقدمها وأحداث العمل، خاصة مع استمرار التحضيرات والتجهيزات الخاصة بمواقع التصوير.