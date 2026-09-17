في تصريح مثير للجدل حول علاقتهما، ظهرت الفنانة يارا السكري مع الفنان أحمد العوضي في منتدى الأفلام الذي يقام ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في أبو ظبي.
وخلال الندوة التي أدارها الإعلامي نيشان وجه لهما سؤالا حول قصة حبهما وهل سيعلناها رسميا، لتجيبه يارا السكري قائلة: "عايزة أقول لك على حاجة، اغلبية ثنائيات اللي بنشوفها في التليفزيون ومن واحنا صغيرين، هم بجد كان بينهم حاجة حقيقية".
وأجاب نيشان للجمهور: "صقفوا واحتفلوا بالحب".
من ناحية أخرى، يشارك أحمد العوضي ويارا السكري في رمضان 2027 و بمسلسل "سلطان الديب" تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يارا السكري تعلن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي في تصريح مثير للجدل حول علاقتهما ظهرت الفنانة يارا السكري مع الفنان أحمد العوضي في منتدى الأفلام الذي يقام ض إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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