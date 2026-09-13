بهاء سلطان يطمئن جمهوره ويكشف كواليس حادث السير الذي تعرض له كشف الفنان بهاء سلطان كواليس حادث السير الذي تعرض له بسيارته ذلك خلال الأيام القليلة الماضية موضحا أن السبب إقرأ المزيد

كشف الفنان بهاء سلطان كواليس حادث السير الذي تعرض له بسيارته، ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن السبب وراء ذلك الحادث وارتطام سيارته بأخرى هو دخوله في نوبة من النعاس أثناء القيادة، لشعوره بالتعب والأرهاق الشديد.

وقال بهاء سلطان خلال لقاء أجراه على هامش الحفل الذي أحياه بفعاليات مهرجان قرطاج في تونس، مع إذاعة "Mosaique FM"، إن شعوره بالتعب تسبب في دخوله في حالة من النعاس أثناء قيادة سيارته، إذ تفاجأ بمن يقظه بداخل المستشفى التي نُقل لها دون أن يشعر بما حدث له. واستطرد قائلاً: "أنا كنت نايم وصحيت لقيت نفسي في المستشفى، من التعب نمت في الطريق".

كما حرص بهاء على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكداً أن آثار هذا الحادث بدأت تتلاشى بصورة كبيرة، وأن حالته أصبحت جيدة.

وكان بهاء سلطان قد تعرض لحادث سير بسيارته، على طريق وادي النطرون، وذلك أثناء عودته برفقة سائقه الخاص من مدينة العلمين، حيث تعرضت الواجهة الأمامية للسيارة لتلفيات شديدة جراء الحادث، ليتم نقله إلى مستشفى العلمين للوقوف على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي تبين منها إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أجزاء متفرقة من الجسم.