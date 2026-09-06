مي عمر توجه رسالة بعد حصولها على جائزة موريكس دور للمرة الثانية احتفت النجمة المصرية مي عمر بحصولها للمرة الثانية على جائزة موريكس دور بعد فوزها هذا العام بجائزة أفضل مم إقرأ المزيد

احتفت النجمة المصرية مي عمر بحصولها، للمرة الثانية، على جائزة "موريكس دور"، بعد فوزها هذا العام بجائزة أفضل ممثلة مصرية عن دورها في مسلسل "الست موناليزا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، معربة عن سعادتها بهذا التقدير، وموجهة الشكر إلى جمهورها، وصناع العمل، وكل الداعمين لها.

شاركت مي عمر مجموعة من الصور من حفل توزيع جوائز "موريكس دور" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة إلى جمهورها، مؤكدة أن الجائزة تمثل تقديراً لكل من دعمها، وتابع مسلسل "الست موناليزا".

وقالت مي عمر: شكرًا لكل حد شاف المسلسل، وأحبَّ موناليزا، وصدقها، ودعمني بكلمة حلوة، الجائزة دي لكم قبل أن تكون لي.

حرصت مي عمر على توجيه الشكر إلى شبكة MBC، وخصت بالشكر محمد عبد المتعال، ومحمد مصطفى، وحسن العسيري، وطارق فهمي، ومحمد عبد الوهاب، معتبرة أنهم شركاء أساسيون في نجاح مسلسل "الست موناليزا".

وقالت: أنتم شركاء النجاح الحقيقيون، والجائزة هذه جائزتكم زي ما هي جائزتي.

وأضافت: شكرًا على الثقة والدعم والإيمان بي وبالست موناليزا، من أول خطوة وجودكم وراء العمل كان جزءاً كبيراً جدًا من نجاحه ووصوله بالشكل ده.

كما وجهت الفنانة مي عمر الشكر أيضاً إلى جميع أفراد فريق عمل مسلسل "الست موناليزا"، سواء كانوا مشاركين أمام الكاميرا أو خلفها، مشيرة إلى الجهد الذي بذله الجميع لخروج العمل بهذه الصورة.

وقالت: طبعًا شكرًا لكل فريق عمل الست موناليزا، قدام الكاميرا ومن ورائها، لكل حد تعب وحط جزءاً من قلبه ومجهوده في العمل ده، النجاح ده نجاحنا كلنا.

تحدثت مي عمر عن حصولها على جائزة "موريكس دور" للمرة الثانية، موضحة أن تجربتها مع الجائزة هذه المرة تحمل شعوراً مختلفاً بالنسبة لها.

وقالت: أول موريكس دور كان حلماً تحقّق، والثاني إحساسه مختلف، لأنه يؤكد لي أن كل تعب، وكل حب بتحطه في شغلك بيرجعلك في لحظة زي دي.

واختتمت مي عمر رسالتها بتوجيه الشكر إلى إدارة جائزة "Murex D’Or" على هذا التقدير، قائلة: شكرًا Murex D’Or على التقدير للمرة التانية، وأضافت: اتنين Murex D’Or ولسه الأحلام كتير.

جاء حصول مي عمر على جائزة أفضل ممثلة مصرية بعد النجاح الذي حققه مسلسل "الست موناليزا"، الذي حظي باهتمام الجمهور منذ بداية عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، خاصة مع التطورات المتلاحقة في شخصية "موناليزا" وانتقالها بين مراحل مختلفة من حياتها، وسط مجموعة من التحديات والصراعات التي واجهتها خلال الأحداث.