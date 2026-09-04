كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك برسالة خاصة احتفل الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاد ابنته ملك وشارك جمهوره جانبا من مشاعره تجاهها بهذه المناسبة معبر إقرأ المزيد

احتفل الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاد ابنته "ملك"، وشارك جمهوره جانبًا من مشاعره تجاهها بهذه المناسبة، معبرًا عن مكانتها الخاصة في حياته، ومتمنيًا لها عامًا جديدًا حافلًا بالصحة والسعادة والبركة.

حرص كريم عبد العزيز على توجيه رسالة إلى ابنته في عيد ميلادها، نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال فيها: كل سنة وأنتِ طيبة ودايمًا منورة حياتي، يا أحلى ما في حياتي كلها ملوكة، عقبال مليون سنة كلهم صحة وبركة وسعادة.

سبق أن تحدث كريم عبد العزيز في لقاء سابق عن موقفه من فكرة ارتباط "ملك" مستقبلًا، كاشفًا عن مشاعره كأب تجاه دخول ابنته مرحلة عاطفية جديدة.

وخلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، سألته عن رد فعله إذا علم أن ابنته تحب شخصًا أو ترتبط به، ليعترف كريم عبد العزيز بأن مجرد تخيل الأمر يمثل بالنسبة إليه موقفًا صعبًا ومرفوضًا من الناحية العاطفية.

وأوضح الفنان أن مشاعره تجاه ابنته تختلف عن مشاعره تجاه ابنه، مشيرًا إلى أن الأب قد يجد صعوبة في تقبل حقيقة أن أبناءه يكبرون سريعًا وينتقلون إلى مراحل جديدة في حياتهم، ومنها الارتباط العاطفي.

ورغم حساسية الأمر بالنسبة إليه، أكد كريم عبد العزيز أنه لن يتعامل مع ابنته بمنطق السيطرة أو فرض الرأي، وإنما سيحرص على توجيهها وتقديم النصيحة لها، خاصة أنها ترتبط بوالدتها بشكل كبير.

وأوضح أن موقفه في حال ارتباط ابنته سيكون قائمًا على الحوار والنصيحة، وأنه لن يفرض عليها اختياره الشخصي، إذ يرتبط الأمر في النهاية بطبيعة الشخص الذي ستختاره.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص الذي ترتبط به ابنته "ابن ناس" ويتمتع بالاحترام، فسيتقبل الأمر، حتى لو لم يكن اختياره متوافقًا مع ذوقه الشخصي، مشددًا على أن "الاحترام" سيكون المعيار الأهم بالنسبة إليه.