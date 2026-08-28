أحمد مكي بطل "الفلكي" لأحمد مراد في رمضان 2027 أعلن الكاتب أحمد مراد عن تعاقده مع شركة سينرجي على تقديم مسلسل الفلكي لرمضان 2027 من بطولة النجم أحمد مكي إقرأ المزيد

أعلن الكاتب أحمد مراد عن تعاقده مع شركة "سينرجي" على تقديم مسلسل "الفلكي" لرمضان 2027 من بطولة النجم أحمد مكي.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان 2027 ويتكون من 15 حلقة، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين أحمد مراد وأحمد مكي، في تجربة درامية جديدة يجري التحضير لها حاليًا.

ومن المقرر الإعلان قريبًا عن مخرج "الفلكي" وباقي أبطال العمل وتفاصيله، بالتزامن مع انطلاق التحضيرات للمسلسل.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي كان مسلسل "الغاوي" في رمضان 2025، ودارت أحداثه في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في حي بالقاهرة القديمة، ويسعى للتوبة عن البلطجة والإجرام، لكن تعرض أحد أصدقائه للظلم يضعه في مواجهة تحديات صعبة.

مسلسل "الغاوي" من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.