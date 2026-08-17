برشلونة يكتسح بازل بخماسية.. وحمزة عبد الكريم يواصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا على بازل السويسري بنتيجة 5-2، خلال المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد اللقاء تألق المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي واصل تقديم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد، بعدما سجل هدفًا في شباك الفريق السويسري.

برشلونة وبازل.. تعادل في الشوط الأول

بدأ برشلونة المباراة بقوة، ونجح كريم أديمي في وضع الفريق الكتالوني بالمقدمة عند الدقيقة 34، بعدما هز شباك بازل.

لكن الفريق السويسري تمكن من العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل عن طريق جان دوكور، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

حمزة عبد الكريم يسجل هدف برشلونة الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني لبرشلونة بالمصري حمزة عبد الكريم، الذي شارك بديلًا لأنتوني جوردون.

ولم ينتظر المهاجم المصري طويلًا حتى ترك بصمته، إذ استغل كرة عرضية قادمة من الجهة اليسرى عن طريق أديمي، ووضعها داخل مرمى بازل في الدقيقة 48، ليمنح برشلونة التقدم مجددًا.

ويعد هذا الهدف الثالث لحمزة عبد الكريم بقميص برشلونة خلال المباريات الودية في فترة الإعداد، بعدما سبق له تسجيل هدفين أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

برشلونة يحسم المباراة في الدقائق الأخيرة

واصل برشلونة ضغطه على دفاع بازل خلال الشوط الثاني، حتى حصل الفريق على ركلة جزاء ترجمها لامين يامال إلى هدف ثالث في الدقيقة 81.

وقلص كاظم أوليجبي الفارق لصالح الفريق السويسري بعد ثلاث دقائق فقط، لتصبح النتيجة 3-2.

لكن برشلونة رفض ترك المباراة معلقة، ونجح جيسي بيسيو في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 89، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 91، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإسباني 5-2.

برشلونة يستعد لمواجهة الأهلي

ويواصل برشلونة تحضيراته للموسم الجديد من خلال المباريات الودية، ويستعد لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي المصري يوم 19 أغسطس الجاري ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وتأتي المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للفريق الكتالوني، بينما يواصل حمزة عبد الكريم استغلال فرص المشاركة لإثبات قدراته وحجز مكان له ضمن حسابات الجهاز الفني.