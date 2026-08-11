طبيب شيرين يكشف عن تفاصيل رحلتها لخسارة الوزن

كشف دكتور محمود العفيفي أخصائي سمنة ونحافة المتابع لنظام الفنانة شيرين عبد الوهاب الغذائي كواليس خسارتها للوزن.

وقال في لقاء مع ET بالعربي: "أحمد سعد رشحني ليها لأن أصحابه كانوا خسوا معايا كان مديها ثقة كبيرة فيا وكانت متقبلة مني كل حاجة أي حاجة أطلبها منها، هي كانت حابه فكرة أنها تخس بطريقة طبيعية مش حابه خالص قصة الجراحة".

وتابع: "قابلتها وكان عندها إصرار قوي إنها تخس والحمد لله أنا فاكر أول مرة قابلتها فيها غير آخر مرة، من أول أسبوع كان في نتيجة ودا خلاها اتشجعت، كنا بنحدد تارجت 100 يوم كانت مركزة على حاجات خفيفة تاكلها بتحبها زي الزبادي وحاجات خضار خفيف كلها حاجات طبيعية، مع رياضة المشي".

وأضاف: "عندها هدف مش الميزان حابه ترجع للشكل بتاع زمان المتناسق الجميل اللي تحب تظهر بيه قدام الناس، هي عندها إرادة قوية وهدف عايزة توصله".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت حفلا غنائيا الجمعة 7 أغسطس وكان الحفل عودة لها بعد غياب طويل عن جمهورها.