أسماء أبو اليزيد تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد في جلسة تصوير جديدة لصالح مجلةEighty Ate استعرضت فيها حملها.

خلال جلسة التصوير كشفت أسماء أبو اليزيد عن جنس مولودها الأول وأعلنت أنها حامل في فتاة.

وهو ما وضح من ملابسها فاختارت لإطلالتها اللون الوردي والأبيض، ارتدت فساتين تناسب المرأة الحامل وكان اللون الوردي هو المسيطر.

على غلاف المجلة ظهرت أسماء أبو اليزيد بفستان وردي off shoulder كان واسعا جعلها تبدو كالأميرات، مع تنسيق عقد ماسي، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

أما الإطلالة الثانية كانت مع فستان وردي ضيق مع قفازات وردية، ونسقت معه عقدًا كبيرًا.

وجاءت الإطلالة الثالثة مع فستان أبيض بوردة كبيرة عند الصدر.

وفي حوارها أكدت أسماء أبو اليزيد أن الراحة هي أولويتها لكنها في نفس الوقت تبذل جهدها لتبدو أنيقة وكل شيء تختاره يجب أن يُشعرها بالراحة.

وكانت أسماء أبو اليزيد أعلنت عن حملها في شهر أبريل الماضي.

ونشرت أسماء أبو اليزيد صورها مع زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب خلال تواجدهما في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانا يرتديان بقبعات مكتوب عليها "أب" و"أم"، وعلقت كاتبة: "فصل جديد، نفس الطاقة".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد احتفلت بزواجها في ديسمبر 2023.