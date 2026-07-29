الدكتوراه بامتياز للباحث السلطان

الدكتوراه بامتياز للباحث السلطانحصل الباحث علي يحيى أحمد السلطان، على درجة الدكتوراه، بإمتياز من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، بكلية الأداب والعلوم الإنسانية-جامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ"تقييم تأثير أساليب تدريس حل المشكلات على مهارات الكفاءة اللفظية لطلاب اللغة الإنجليزية لأغراض طبية".

وأشادت لجنة المناقشة والحكم، برئاسة الدكتور عبد الرحمن الدربجي، مناقشاً داخلياً من جامعة صنعاء، وعضوية الدكتور جيهان عشيش، مناقشاً خارجياً من جامعة البيضاء، والدكتور حامد شوعي المقري، مشرفاً رئيسياً من جامعة صنعاء، بالمضمون العلمي، ومنهجية الدراسة، والنتائج التي توصل إليها الباحث".

وهدفت الدراسة إلى تقييم تأثير طرق التدريس القائمة على حل المشكلات على مهارات الكفاءة اللفظية لطلاب اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة في العلوم الطبية، والسعي لمقارنة فاعلية هذه الأساليب مع الطريقة التقليدية في تدريس مهارات الكفاءة اللفظية، لاسيما في سياق مهارات التحدث في إطار البيئة الطبية في الجامعات اليمنية.

وأوصت الدراسة إلى اعتماد طرق التدريس القائمة على حل المشكلات، ضمن مناهج تعليم اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية، وتوسيع نطاق تطبيق هذه المنهجيات ليشمل مهارات لغوية أخرى بجانب التحدث وتوظيفها كاستراتيجيات محورية لمواجهة التحديات المعقدة في تعليم اللغة لأغراض خاصة، وكذا تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية لأغراض طبية على استخدامها وتفعيلها في خططهم التدريسية.