رسالة إنسانية مؤثّرة من هبة مجدي في يوم ميلادها وزوجها يدعمها احتفلت الفنانة هبة مجدي بيوم ميلادها الذي يحل اليوم 28 يوليو حيث شاركت جمهورها رسالة إنسانية مؤثرة عبرت ف إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة هبة مجدي بيوم ميلادها، الذي يحل اليوم 28 يوليو؛ حيث شاركت جمهورها رسالة إنسانية مؤثّرة، عبّرت فيها عن امتنانها لما شهدته السنة الماضية من نِعم ورضا، والتي تزامنت مع إصابتها بمرض السرطان، وبدء رحلة العلاج؛ متمنية أن تكون السنة الجديدة مليئة بالصبر والقوة والأمل.

وقد نشرت هبة مجدي صوراً لها عبْر حسابها على "إنستغرام"؛ مُعلقة عليها قائلة: "سنة مرت بكل رضا ونِعم وجبر وحب ودعوات صادقة، اللهم لك الحمد. سنة جديدة من العمر برضا وصبر وقوة وإيمان وابتسمْ واضحك للدنيا تضحك لنا.. يارب".

ومن جانبه، احتفل زوجها الفنان محمد محسن بيوم ميلادها وكذلك بذكرى زواجهما العاشرة؛ حيث نشر صورة تجمعهما سوياً عبْر حسابه على "إنستغرام"؛ مُعلقاً عليها بقوله:

"حبيبة حياتي، كل سنة وأنتي طيبة وبخير ويوم ميلاد سعيد. ودايماً ضحكتك منورة حياتنا، وكل يوم زواج وأنتي معايا، وربنا يخليكي ليا ولـ(دهب وموسى). وكل حبايبك ويحفظك ويبارك لنا فيكي دايماً".

وقد حرَص عددٌ كبير من زملاء هبة مجدي، على دعمها في هذا اليوم، ومنحها القوة لمواصلة رحلة العلاج من السرطان؛ حيث كتبت الفنانة مي عمر قائلة: "ألف سلامة عليكي، ربنا يقويكي ويقومك بالسلامة".

فيما قالت مي سليم: "كل سنة وأنتي أحلى هبة في الدنيا".

أما مي فاروق فقالت: "كل سنة وأنتي طيبة سعيدة وبخير وصحة وستر يا رب حبيبتي، ويحفظك لحبايبك".

كما كتبت مي كساب: "العمر كله في صحة وستر ورضا وسعادة حبيبتي".

فيما قالت دينا فؤاد: "كل سنة وأنتِ أحلى بنت في الدنيا. بحبك".