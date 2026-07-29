منى زكي تحتفل بتخرج ابنتها لي لي وتوجه لها رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة منى زكي بتخرج ابنتها الكبرى لي لي أحمد حلمي، وشاركت منى زكي متابعيها عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها بموقع إنستغرام، صورة لابنتها قبل الاحتفال معها بهذه المناسبة في الجامعة التي تخرجت فيها، لا سيّما أنها شاركت بعد ذلك مقاطع فيديو من التجيهزات قبل بداية الحفل.

وظهرت لي لي، في الصورة التي نشرتها والدتها، بإطلالة بسيطة وأنيقة، بينما أرفقت منى زكي الصورة برسالة قصيرة حملت الكثير من مشاعر الحب والفخر، كتبت فيها:

"إنه يوم مميز بالنسبة لأغلى ما أملك، فخورة جداً بابنتي المتخرجة بمرتبة الشرف".

وعكست كلمات منى زكي مدى اعتزازها بما حققته ابنتها لي لي بعد سنوات من الاجتهاد؛ إذ وصفتها بأنها "كل شيء" في حياتها، مؤكدة فخرها بتخرجها بتقدير متميز، في رسالة مؤثرة لامست قلوب متابعيها الذين حرصوا على تهنئة الأسرة بهذه المناسبة.

على الجانب الفني، تنتظر منى زكي انطلاق عرض فيلم "الجواهرجي" فى دور العرض السينمائى يوم 5 أغسطس المقبل، وهو العمل الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد 28 سنة من لقائهما في الفيلم الأيقوني "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وتجسد منى زكي خلال الأحداث شخصية "ياسمين"، زوجة صائغ المجوهرات الشهير "سيف" الذي يؤدي دوره محمد هنيدي.