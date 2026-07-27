كاتي بيري توجه رسالة غاضبة للبيت الأبيض أعربت المغنية الأميركية كايتي بيري عن غضبها ورفضها استخدام أغنيتها الشهيرة Firework في مقطع فيديو نشره حساب إقرأ المزيد

أعربت المغنية الأميركية كايتي بيري عن غضبها ورفضها استخدام أغنيتها الشهيرة "Firework" في مقطع فيديو نشره حساب البيت الأبيض، تضمن لقطات رُفعت عنها السرية لضربات جوية استهدفت إيران.

وقالت بيري في منشور لها عبر "إكس"، إن استخدام الأغنية جاء "من دون موافقتها أو طلب إذنها"، مؤكدة رفضها القاطع لهذا الاستخدام.

كما أضافت أن الأغنية التي أطلقتها عام 2010 كُتبت لتكون رسالة أمل وشفاء وقوة داخلية للأشخاص الذين يمرون بأوقات صعبة.

واعتبرت المغنية أن تحويل رسالة الأغنية إلى خلفية لمشاهد مرتبطة بالعمليات العسكرية يمثل "انتهاكاً صارخاً" للمعاني التي أرادت إيصالها، مشددة على أن موسيقاها تهدف إلى "توحيد الناس لا تمجيد الحرب".

يأتي اعتراض بيري بعد استخدام مقطع من أغنيتها ضمن فيديو نشرته الإدارة الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار انتقادها بسبب الربط بين العمل الفني والمحتوى العسكري.

وانضمت بيري إلى عدد من الفنانين الذين سبق أن اعترضوا على استخدام موسيقاهم في محتوى نشرته الإدارة الأميركية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المغنية أريانا غراندي انتقدت استخدام أغنيتها "Bye" في مقطع نشره البيت الأبيض للترويج لحملات مرتبطة بالهجرة، وظهرت فيه مشاهد لعمليات توقيف نفذتها جهات أمنية.

وردت غراندي حينها على الفيديو مؤكدة رفضها استخدام موسيقاها في محتوى وصفته بأنه يتضمن ممارسات "قاسية وغير إنسانية"، قبل أن يتم لاحقاً إزالة الصوت من المقطع.