ياسر جلال يحسم الجدل حول أجره: "لا أتقاضى 40 مليون جنيه" كشف الفنان المصري ياسر جلال حقيقة تقاضيه 40 مليون جنيه عن كل عمل يشارك في بطولته مؤكدا أن الحديث عن حصول بعض إقرأ المزيد

كشف الفنان المصري ياسر جلال حقيقة تقاضيه 40 مليون جنيه عن كل عمل يشارك في بطولته، مؤكداً أن الحديث عن حصول بعض الفنانين على مبالغ تصل إلى 40 أو 50 مليون جنيه مقابل الأعمال الدرامية لا يعكس الواقع.

وقال جلال خلال تصريح تلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين، إنه لا يجد حرجاً في الحديث عن أجره الحقيقي، موضحا: أنا أقل أجراً بالنسبة لزملائي، وكل ما يُقال عن حصولي على 40 مليون جنيه غير صحيح.

كما رد على ما يُتداول حول أجره: "40 مليون؟ أقسم بالله ربع المبلغ ده، وأزيد شوية علشان القسم، وأنا راضي"، مشدداً على أنه لا يقدم إعلانات، ولا يشارك في برامج مقابل أجر، انطلاقاً من قناعة شخصية لديه، مع تأكيده احترامه لزملائه الذين يختارون ذلك.

وأوضح الفنان أن دخله من المسلسلات يكفيه للعام بأكمله، مشيراً إلى أنه يدفع نحو 40% منه كضرائب، إضافة إلى التزامه بإخراج الزكاة، قائلاً إن الضرائب لا تُغني عن الزكاة بالنسبة له ولزوجته.

كذلك، أضاف جلال أنه يعيش مع أسرته حياة مستقرة، وأن الفنان الذي يرغب في الادخار يحتاج إلى امتلاك مشروع أو استثمار خاص، لافتاً إلى أن الأرقام التي تُعلن عن أجور الفنانين غالباً ما تكون مبالغاً فيها.

كما تطرق ياسر جلال إلى الأعباء المالية التي تفرضها النجومية، مؤكداً أن كثيرين لا يدركون حجم المصروفات التي يتحمّلها الفنان بحكم طبيعة عمله.

وأوضح أن تكلفة الملابس وحدها قد تكون مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن سعر البدلة الواحدة قد يتجاوز 100 ألف جنيه، بينما يتطلب العمل الدرامي أكثر من إطلالة، إلى جانب مصروفات أخرى ترتبط بالحفاظ على الصورة المهنية ومتطلبات الحياة العامة للفنان.

وأضاف: "ثمن النجومية كبير، والفلوس بتتصرف على أعباء الشغل، وممكن الإنسان ما يعرفش راحت فين".

يُذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم ميرفت أمين وأيتن عامر ومصطفى أبو سريع.