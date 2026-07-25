ميدو يُبهر المتابعين بلياقته.. ويوجه رسالة نارية بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - استعرض أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق والإعلامي الرياضي، جاهزيته البدنية العالية من داخل الصالة الرياضية (الجيم)، حيث شارك جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" أظهرت أدائه لتمارين رياضية شاقة، وهي اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من متابعيه.

ميدو يُبهر المتابعين بلياقته

وعلى الصعيد الإداري، شنّ "ميدو" هجومًا حادًا على آلية إدارة ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك، جراء تدخل بعض أعضاء مجلس الإدارة في القرارات الفنية للفريق، مشددًا على أن اللجوء إلى نظام التصويت داخل المجالس لحسم الشؤون الكروية يمثل أحد أكبر الأخطاء التي تسببت في أزمات متتالية للنادي عبر السنوات الماضية.

المقارنة بالنموذج الإداري للأهلي

وأوضح ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس"، أن سر نجاح النادي الأهلي تاريخيًا يكمن في الفصل التام بين عمل مجلس الإدارة والقطاع الفني لكرة القدم، وإسناد المهمة بالكامل للجان متخصصة، وهو الأسلوب المؤسسي الذي أرساه الراحل صالح سليم وسارت عليه الإدارات المتعاقبة بالقلعة الحمراء.

وانتقد نجم الفراعنة السابق دوافع بعض المرشحين لانتخابات الزمالك، مؤكدًا أن بعضهم يسعى للوصول للمجلس بهدف التعدي على صلاحيات الأجهزة الفنية وفرض رؤيتهم، رغم افتقارهم للخبرة الكروية اللازمة.

واختتم ميدو حديثه بالتشديد على مبدأ احترام التخصص، مذكرًا بأنه شخصيًا لا يمكنه التدخل في الملفات المصرفية بحضور قامات مثل عمرو الجنايني، وبالشكل ذاته يجب ألا يتدخل غير أهل الاختصاص في القرارات الفنية الخاصة بفريق الكرة بالزمالك.