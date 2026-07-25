حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - أشاد المدرب الإسباني بابلو فرانكو، المدير الفني السابق للمغرب الفاسي، بالإمكانيات الفنية والهجومية التي يمتلكها المهاجم التونسي سفيان بن جديدة، مؤكدًا أن انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي يمثل صفقة رابحة وإضافة قوية لخط هجوم الفريق كما تطرق فرانكو إلى طبيعة الأنباء التي تداولت اسمه لتدريب نادي الزمالك، مستعرضًا في الوقت ذاته رأيه في مقترح توسيع قاعدة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بابلو فرانكو يمتدح الوافد الجديد للأهلي ويشبهه بـ ”بنزيما”

وأوضح فرانكو في تصريحاته أن بن جديدة يتمتع بمقومات المهاجم الهداف القادر على هز الشباك من مختلف الزوايا والمواقف، سواء عبر التسديدات القوية من خارج المنطقة أو استغلال الفرص داخلها، مشيرًا إلى أن نجاح تجربته مع القلعة الحمراء يرتبط بشكل مباشر بسرعة انسجامه مع أجواء الفريق وتلقيه الدعم والمساندة الكافية من الجهاز الفني.

كريم بنزيما والخصائص الفنية

وعند الحديث عن أسلوب لعب بن جديدة، أوضح المدير الفني الإسباني أنه رغم صعوبة مقارنة اللاعبين بأسماء النجوم في الدوريات الأوروبية، إلا أن بن جديدة يتشابه في خصائص حركته وطريقة لعب هجومية تذكر بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، مفيدًا بأن نمط أدائه يقترب كثيرًا من المهاجمين في القارة العجوز.

كواليس أنباء تدريب الزمالك

وعن حقيقة تلقيه عرضًا للإشراف على تدريب نادي الزمالك، أوضح بابلو فرانكو أنه لم يتدخل بشكل مباشر في تفاصيل أي اتصالات، مشيرًا إلى أن وكيل أعماله هو من تولى متابعة هذا الملف بالكامل.

وأعرب فرانكو عن تقديره الكبير لمكانة وتاريخ الزمالك، مؤكدًا أن تدريب نادٍ بهذا الحجم يعد شرفًا لأي مدرب، ورغم إدراكه للظروف التي يمر بها النادي، إلا أن الاتصالات لم تتطور للوصول إلى صيغة رسمية، مبديًا ترحيبه وشغفه بتولي مهمة تدريبية في الدوري المصري مستقبلاً.

تحذير من زيادة أندية دوري أبطال إفريقيا

وفي ختام حديثه، أبدى فرانكو تحفظه على الأنباء والمقترحات المتعلقة بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، محذرًا من العواقب التنظيمية لهذه الخطوة.

ويرى المدرب الإسباني أن التوسع سيزيد من تعقيد جدول المسابقات القارية والمحلية على حد سواء، مما سينجم عنه موجة من تأجيل المباريات وازدهار الأزمات البدنية والفنية بسبب ضغط الرزنامة، وهو ما قد يؤثر سلبيًا على الاستقرار العام للبطولة.