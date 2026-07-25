ليس المدرب أو الرواتب.. فرج عامر يكشف ”السبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - أثار المهندس فرج عامر، حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية، بتصريحاته الأخيرة التي أطلقها عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، والتي فسر خلالها أسباب ابتعاد النادي الأهلي عن منصات التتويج وإخفاقه في حصد البطولات خلال منافسات الموسم المنقضي.

فرج عامر يكشف ”السبب الحقيقي” وراء إخفاق الأهلي

ورفض عامر إلقاء اللوم بالكامل على الإدارة الفنية للفريق، موضحًا أن تحميل المدرب وحده فاتورة الإخفاق يجافي الحقيقة.

كما استبعد أن يكون التفاوت المالي في عقود ورواتب اللاعبين، أو وجود خلافات شخصية داخل غرف الملابس، هي الأسباب الجوهرية وراء التراجع الفني والنتائج السلبية التي عانى منها الفريق.

غياب الانضباط ودرس الأندية الأوروبية

وأكد عامر أن السبب الحقيقي والمباشر يكمن في "غياب الانضباط الإداري" وما ترتب عليه من حالة تسيب داخل صفوف الفريق أثرت بشكل مباشر على مردود اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

ولدعم وجهة نظره، عقد عامر مقارنة مع كبرى الأندية الأوروبية مثل (ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي)، مشيرًا إلى أن هذه الأندية تشهد تفاوتًا ضخمًا في رواتب نجومها، إلا أن قوة شخصية الإدارة وفرض النظام الصارم يمنعان أي تأثير سلبي على مسيرة الفريق واستقراره.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن الإدارة الحازمة والقوية هي حجر الزاوية في نجاح أي منظومة رياضية، مؤكدًا أن فرض السيطرة والانضباط داخل غرفة خلع الملابس يُعد الركيزة الأهم والأولى للمنافسة بقوة على الألقاب واعتلاء منصات التتويج.