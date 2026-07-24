نقابة المهن التمثيلية تعلن تفعيل قانون حق الأداء العلني أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفعيل قانون حق الأداء العلني بعد فترة من المفاوضات والنقاشات مع إقرأ المزيد

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفعيل قانون حق الأداء العلني، بعد فترة من المفاوضات والنقاشات مع العديد من الفنانين.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا أكد فيه أشرف زكي أن تفعيل القانون يعكس ثمرة جهود طويلة بذلتها النقابة للدفاع عن حقوق أعضائها، موجهًا رسالة إلى الفنانين قال فيها: "اطمئنوا.. كنا أمناء على الأمانة، مخلصين في الرسالة، وحققنا الانتصار الذي أردتموه. افخروا بمهنتكم، فنضال العقود الماضية غدا اليوم حصنًا تشريعيًا حاسمًا يضمن حقوقكم ويصون كرامتكم".

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن قانون حق الأداء العلني يمثل خطوة محورية في دعم منظومة حماية حقوق الفنانين، ويوفر إطارًا قانونيًا يضمن حصولهم على حقوقهم المترتبة على إعادة استغلال أعمالهم الفنية أو بثها أو عرضها عبر مختلف الوسائط، بما يتماشى مع التشريعات الحديثة والمعايير الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.

وأكدت النقابة أن حق الأداء العلني يعد أحد أهم الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية، لما يوفره من حماية قانونية للمبدعين، ويضمن لهم الاستفادة من العوائد الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية في الأماكن العامة أو عبر وسائل البث المختلفة.

وشدد أشرف زكي على استمرار مجلس النقابة في الدفاع عن حقوق أعضاء الجمعية العمومية والعمل على تطوير أوضاعهم المهنية والاقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من الملفات التي تستهدف تعزيز حقوق الفنانين وتحسين بيئة العمل داخل المهنة.

واختتم نقيب المهن التمثيلية بيانه بالتأكيد على أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يمثل ثمرة تعاون وجهود استمرت لسنوات، معربًا عن اعتزازه بتحقيق أحد أبرز مطالب الفنانين، ليصبح اليوم واقعًا قانونيًا يضمن حماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة من المبدعين.