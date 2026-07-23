ملك أحمد زاهر تحتفل بنجاح خطيبها بكلمات رومانسية حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على تهنئة خطيبها السيناريست شريف الليثي بمناسبة انطلاق أولى تجاربه في الكتابة السين إقرأ المزيد

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على تهنئة خطيبها السيناريست شريف الليثي بمناسبة انطلاق أولى تجاربه في الكتابة السينمائية من خلال فيلم "خلي بالك من نفسك"، الذي بدأ عرضه رسميًا في دور السينما، بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، حيث نشرت ملك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي جمعتهما خلال العرض الخاص للفيلم، الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء.

وجهت ملك أحمد زاهر رسالة رومانسية ومؤثرة إلى شريف الليثي، عبّرت خلالها عن فخرها الكبير بما حققه، وكتبت:

"تعجز الكلمات عن وصف مدى فخري بك؛ فالوقوف بجانبك، والإمساك بيدك، ومشاهدتك وأنت تحوّل أحلامك إلى حقيقة، هو شعور لا يمكنني التعبير عنه بالكامل. إن رؤيتك تتألق وتنجح تعني لي أكثر من أي شيء آخر، لم يسبق لقلبي أن شعر بهذا القدر من السعادة والامتلاء؛ بل إنني لا أعتقد أنني احتفلت بأي إنجاز خاص بي بالطريقة التي احتفلت بها بإنجازك".

وأضافت ملك أحمد زاهر في رسالتها لخطيبها شريف الليثي: "هذه مجرد البداية؛ فأنا أدرك تمامًا مدى تميزك وموهبتك وتفردك، وأعلم أنك ستحقق نجاحات باهرة وتصل إلى آفاق بعيدة. لقد خُلقت لهذا، وسأظل دائمًا بجانبك، أشجعك وأدعمك في كل خطوة تخطوها. فخورة بك للغاية يا حبيبي. هنيئًا لك بفيلمك الأول، وبكل المحطات الرائعة التي لا تزال بانتظارك".

وخلال العرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك" كشف شريف الليثي عن سبب عدم تحديد موعد زفافه على ملك أحمد زاهر حتى الآن، موضحاً أن انشغاله بالفيلم جعله يؤجل هذه الخطوة، وأنه يستعد خلال الفترة المقبلة للجلوس مع والدها أحمد زاهر من أجل الاتفاق على تفاصيل الزفاف وتحديد موعد لإقامة الحفل خلال الفترة المقبلة.