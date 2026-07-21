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شيعت قبل قليل جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.
وكانت جنازة أحمد جلال عبد القوي قد تم تأجيلها، إذ كان من المقرر أن تشيع أمس، لكن تأجلت بسبب الحالة الصحية لوالده الكاتب محمد جلال عبد القوي ووصول الأقارب من الخارج.
وكان شقيق أحمد جلال عبد القوي أعلن أن العزاء سيقتصر على المقابر، وكتب عبر حسابه على Facebook: "نظرا للظروف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة وتشييع الجنازة في المقابر أو تلقي العزاء عبر الرسائل .. شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم".
رحل أحمد جلال عبد القوي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يوليو، عن عمر ناهز 42 عاما وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه إصابته بسرطان الحجاب الحاجز.
وأحمد جلال عبد القوي ممثل مصري مواليد فبراير عام 1984، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي وشقيقته الإعلامية نجاة عبد القوي.
اشتهر أحمد جلال عبد القوي من خلال دوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي" قدم دور نجل الفنان الراحل نور الشريف في المسلسل الذي عرض عام 2006.
شارك بعدها في عدد من الأعمال منها "الليل وآخره" و"المرسى والبحار" و"ابن ليل" و"حسن ومرقص".
ابتعد عن التمثيل لفترة ومر بظروف صعبة ثم عاد للظهور في البرامج وحكى عن تجاربه الحياتية، قبل أن يعلن عن إصابته بالسرطان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي شيعت قبل قليل جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.وكانت جنازة أحمد جلال عبد الق إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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