المهن الموسيقية تنعي الموسيقار هاني شنودة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا نعت فيه الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد فترة مرض قصيرة قضاها في احدى مستشفيات القاهرة.
جاء في بيان مقابة المهن الموسيقية: تنعى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية، أثرى خلالها الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي بإبداعاته الخالدة، وكان أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة وصاحب بصمة فنية لا تُنسى في التلحين والتوزيع الموسيقي واكتشاف ورعاية العديد من المواهب التي أثرت الساحة الفنية.
وأكدت نقابة الموسيقيين في بيانها أن "الفقيد رمز للعطاء والإبداع، وترك إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال، بما قدمه من أعمال خالدة أسهمت في إثراء الثقافة والفن المصري والعربي".
وختمت النقابة بيانها قائلة: وإذ تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا هذا القامة الفنية الكبيرة، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جموع الفنانين والموسيقيين ومحبيه في مصر والوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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