تكريم إسعاد يونس وشهيرة وأحمد عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح تشهد الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض والمقرر انطلاقها اعتبارا إقرأ المزيد

تشهد الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والمُقرر انطلاقها اعتباراً من 25 يوليو الجاري، وحتى 11 أغسطس المُقبل، تكريم عدد من الرموز الفنية التي قدّمت أعمالاً تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري، وذلك خلال حفل الافتتاح، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة.

ومن المُقرر تكريم الفنانة إسعاد يونس، تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها المؤثرة في إثراء الحركة المسرحية المصرية، حيث قدّمت أكثر من 15 عرضاً مسرحياً تنوعت بين الكوميديا والمسرح الاجتماعي، من أبرزها "والسيدة حرمه"، "عروسة تجنن"، "باللو"، "الدخول بالملابس الرسمية"، "جحا يحكم المدينة" وغيرها.

ومن المُقرر، تكريم الفنان أحمد عبد العزيز، خلال حفل الافتتاح أيضاً، وذلك تقديراً لمسيرة مسرحية ثرية أسهم خلالها ممثلاً ومخرجاً في تقديم أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري، ورسخت حضوره كواحد من أبناء الخشبة الذين آمنوا بقيمة المسرح ورسالة الفن.

كما تضم القائمة، تكريم الفنان أحمد ماهر، تقديراً لمسيرة فنية ثرية كرّسها لخدمة المسرح، مؤمناً بأن الخشبة هي المساحة الأولى التي يولد عليها الفنان الحقيقي، ومنها تنطلق رسالته إلى الجمهور، حيث قدّم عشرات العروض التي تنوعت بين الكوميديا والدراما والمسرح الكلاسيكي، منها "المتزوجون"، "القاهرة في ألف عام"، "دول عصابة يا بابا"، "ابن البلد"، "لولي"، "عطيل"، "سيرة الحبيب"، "هي في حياة الرسول"، "إحنا وظروفنا" وغيرها.

كما ستُكرم الفنانة شهيرة في الدورة المرتقبة، حيث قدمت عشرات الأعمال الفنية، وكان للمسرح نصيب بارز من مسيرتها الفنية، حيث شهدت بدايتها على خشبة المسرح القومي من خلال رائعة الكاتب ألفريد فرج “عودة الغائب”، ثم توالت تجاربها، منها "الراجل اللي خاف من خياله"، "تصبح على خير يا حبة عيني"، "مصر فوق كل المحن"، "طائر البحر"، "البلدوزر".