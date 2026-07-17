تامر حسني يزيح الستار عن اسم ألبومه الجديد أزاح الفنان تامر حسني الستار عن اسم ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات موسم صي إقرأ المزيد

أزاح الفنان تامر حسني الستار عن اسم ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات موسم صيف 2026، بعدما نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على "إنستغرام"، في خطوة أشعلت حماس جمهوره الذي يترقب تفاصيل الألبوم وموعد صدوره.

شارك تامر حسني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" البوستر الدعائي لألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "مش هتكرر"، مكتفيًا بالتعليق بكلمة: قريبًا، في إشارة إلى اقتراب موعد طرح الألبوم.

ويأتي الألبوم الجديد ضمن خطة تامر حسني للمنافسة في موسم الصيف، وسط توقعات بأن يضم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يقدمها لجمهوره خلال الفترة المقبلة.