أخبار اليمن : 37 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة

37 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 37 شهيدًا وجريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن العدو السعودي استهدف خلال الـ24 ساعة منازل مواطنين ومنشآت خدمية بشكل مباشر في أمانة العاصمة ومحافظات تعز ولحج وعمران وصعدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 32 مواطنًا، بينهم أربع نساء وخمسة أطفال.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى منذ بداية تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفع إلى ألف و189 شهيدًا وجريحًا، بلغ عدد الشهداء 369 شهيدًا والجرحى 820 جريحًا معظمهم نساء وأطفال.