37 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 37 شهيدًا وجريحًا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن العدو السعودي استهدف خلال الـ24 ساعة منازل مواطنين ومنشآت خدمية بشكل مباشر في أمانة العاصمة ومحافظات تعز ولحج وعمران وصعدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 32 مواطنًا، بينهم أربع نساء وخمسة أطفال.
وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى منذ بداية تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفع إلى ألف و189 شهيدًا وجريحًا، بلغ عدد الشهداء 369 شهيدًا والجرحى 820 جريحًا معظمهم نساء وأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 37 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.