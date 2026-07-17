شيرين عبد الوهاب تدخل غينيس بأغنية "كلام عينيه" أعلن الملحن مدين أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حققت إنجازا جديدا في مسيرتها الفنية بعدما دخلت موسوعة إقرأ المزيد

أعلن الملحن مدين أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حققت إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل أغنيتها "كلام عينيه"، التي واصلت تحقيق أرقام مميزة على قوائم بيلبورد العربية.

جاء هذا الإنجاز بعد تصدر أغنية شيرين عبد الوهاب قائمة "بيلبورد العربية لأفضل 100 أغنية" 100 Billboard Arabic Hot, لمدة 19 أسبوعًا، توزعت على 6 فترات مختلفة بين 16 ديسمبر 2023 و19 أبريل 2025، في رقم يعكس استمرار نجاح الأغنية وانتشارها في مختلف أنحاء العالم العربي.

واصلت شيرين تألقها أيضًا بتصدرها قائمة "بيلبورد العربية لأفضل 100 فنان" Billboard Arabic Artist 100 لمدة 42 أسبوعًا حتى 30 مايو 2025.

كما احتلت المراكز الأولى في القائمة منذ انطلاقها في ديسمبر الأول 2023، قبل أن تعود إلى الصدارة 5 مرات، كان آخرها خلال 4 أسابيع متتالية بدأت في 15 مارس 2025، في تأكيد على استمرار حضورها القوي في الساحة الغنائية العربية.