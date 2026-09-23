أخبار اليمن : غارات على الحديدة توقع شهداء وجرحى مدنيين وتدمر أبراج اتصالات ومزارع

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غارات على الحديدة توقع شهداء وجرحى مدنيين وتدمر أبراج اتصالات ومزارع

شن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة الحديدة. غارات على الحديدة توقع شهداء وجرحى مدنيين وتدمر أبراج اتصالات ومزارعشن طيران العدو السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 16 غارة أبراجًا للاتصالات بالمراوعة والقطيع، إلى جانب مزرعة تتبع مواطن في منطقة الروية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. وأكد المصدر استشهاد طفل وإصابة طفلين آخرين، بغارات لطيران العدو السعودي على مديرية زبيد، كما أُصيبت امرأة وابنها وابنتها إثر غارة على منزل في الجاح بمديرية بيت الفقيه. مشيراً إلى أن العدوان خلف دماراً في منظومة للطاقة الشمسية ومولدات في المزرعة الخاصة المستهدفة.



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