احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينج على حفاوة الاستقبال التي لقيها لدى عودته إلى الصين، واصفاً وجوده هناك بأنه "شرف" له.

كما هنأه على "قمة أبيك الناجحة للغاية".

وأعرب ترامب عن "سعادته" بأن القمة أتاحت الفرصة لعقد أول اجتماع ثلاثي على الإطلاق بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، مشيراً إلى أنهم بذلك "يصنعون التاريخ حقاً".

وبدأت منذ قليل القمة الثلاثية بين رؤساء أمريكا والصين وروسيا، في لحظة استثنائية، على هامش قمة أيبك المنعقدة فى مدينة سنتشن الصينية.

وخلال القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل من شي وترامب: "تقع على عاتق دولنا الثلاث مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلم والأمن".

وأضاف الرئيس الروسي: "ينبغي لنا مناقشة العلاقات على المستويين العالمي والإقليمي، فضلاً عن أمن الطاقة".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "يمكنها الإسهام في تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت بشكل بنّاء".

من جانبه، قال ترامب إنه "لا يمكن تحقيق السلام من خلال إهدار الفرص"، مؤكداً أن الدول الثلاث تتمتع "بوضع فريد" يتيح لها مناقشة قضايا الأسلحة النووية.