احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، زعيم الأقلية بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء قد تناول سبل الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون مع الكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم التهدئة ومنع التصعيد بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق والتواصل القائم بين البلدين يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم هذه الجهود، متناولاً التهديدات والتحديات المتعددة التي تواجه المنطقة، مما يضع مسؤولية متزايدة للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

من جانبه، ثمن النائب الأمريكي الدور المصري في دعم جهود تسوية الأزمات الإقليمية، مشيداً بدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.