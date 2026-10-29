بايرن إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
تأهل بايرن ميونخ إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه ماغديبورغ بنتيجة 6-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
سجل أهداف البايرن كل من مايكل أولسيه هدفين في الدقيقتين 10 و50، وإسماعيل صيباري في الدقيقة 21، وألفونسو ديفيز في الدقيقة 70، وناثان براون في الدقيقة 73، وديفيدز دايير في الدقيقة 90+3، فيما أحرز ماتيوس جوفيسكي هدف ماغديبورغ الوحيد في الدقيقة 15.
كما تأهلت إلى الدور ذاته أندية شتوتغارت وفرايبورغ وهيرتا برلين وباير ليفركوزن ودينامو دريسدن، بعد فوزها على بادر بورن وفولفسفورغ وجيديلوه ونورنبيرغ وشالكه، على التوالي.
ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه على شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.
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