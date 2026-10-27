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البدلاء يمنحون باريس الصدارة

انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أولمبيك ليون بهدفين نظيفين مساء الاثنين، في قمة منافسات الجولة الثامنة. البدلاء يمنحون باريس الصدارةانفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أولمبيك ليون بهدفين نظيفين مساء الاثنين، في قمة منافسات الجولة الثامنة. وسجل البديلان سيني مايولو وميكا جودتس هدفي المباراة في الدقيقتين 72 و84 من المواجهة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس. ورفع النادي الباريسي رصيده في صدارة الترتيب الدوري الفرنسي إلى 17 نقطة، يليه رين 16 نقطة، ثم ليل وموناكو بـ15 نقطة لكل منهما. في المقابل، لم يتجاوز ليون كبوة الخسارة بثلاثية دون رد أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الخميس الماضي، بل تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف عن باريس إف سي، صاحب المركز السادس.

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