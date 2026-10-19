رباعية ريال مدريد تعيده ثالثاً في الليغا
عاد ريال مدريد إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني بعد تغلبه على إشبيلية بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة مساء الأحد، ليحافظ الفريق الملكي على فارق النقطة خلف جاره الأتلتي وفارق النقاط الست وراء برشلونة المتصدر، علماً أنها المرة الرابعة التي يسجل فيها لاعبو ميرينغي أربعة في الليغا، بينما تلقى إشبيلية الهزيمة الثالثة ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة.
وسجل رباعية ريال مدريد كل من كليان مبابي هدفين في الدقيقتين 37 و63، وأردا غولر في الدقيقة 30، ويان دياموندي في الدقيقة 82، بينما أحرز هدف إشبيلية لاعبه بوينو في الدقيقة 80.
ويأتي فوز ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري بملعب كامب نو لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.
وصعد سوسيداد إلى المركز الخامس عقب فوزه على مضيفه ملقة بخمسة أهداف لاثنين فرفع رصيده إلى 16 نقطة بينما بقي ملقة في المركز الأخير بـ4 نقاط، وفاز سلتا فيغو على ألافيس بهدفين لواحد فتقدم إلى المركز الثامن بـ11 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن ألافيس العاشر، ويتقدم على أوساسونا الفائز على سانتاندير بهدفين نظيفين بفارق الأهداف أيضاً.
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