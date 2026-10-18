برشلونة يفترس بيتيس بخماسية

برشلونة يفترس بيتيس بخماسيةواصل فريق برشلونة تحقيق انتصاراته هذا الموسم على مستوى جميع البطولات، ليحقق فوزاً كبيراً على مضيفه ريال بيتيس السبت، بنتيجة 5-2، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لامين جمال هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 10، ثم تعادل فالنتين غوميز لبيتيس في الدقيقة 27، ثم أعاد رودري التقدم لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 41، وسجل البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 53 قلص المغربي عبدالصمد الزلزولي الفارق بهدف ثان لبيتيس، ثم عاد برشلونة للتفوق من جديد بهدف رابع في الدقيقة 62 عن طريق إيريك غارسيا، وسجل داني أولمو الخامس في الدقيقة 81، بعدما لعب ريال بيتيس بنقص عددي منذ الدقيقة 54 لطرد لاعبه فاكوندو بيرنال.

ووصل برشلونة للنقطة 27 بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري، أما ريال بيتيس فلديه 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وعزز أتلتيكو مدريد مركزه الثاني خلف برشلونة بفوزه على أرض إسبانيول بهدف، بعد مباراة كان أحمر وأبيض العاصمة الأفضل، لكنه انتظر الدقيقة 89 ليسجل أليكس بايينا هدف الفوز الخامس على التوالي وبه رفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تلقى إسبانيول هزيمته الثالثة في 4 مباريات لم يحقق خلالها الفوز ليتوقف رصيده عند 8 نقاط.

وتعادل فياريال على أرضه مع إلتشي من دون أهداف على الرغم من سيطرته على المباراة التي كان بطلها ماتياس ديتورو حارس مرمى إلتشي، وبذلك رفع فياريال رصيده إلى 9 نقاط بالمركز التاسع مؤقتاً مقابل 7 نقاط لإلتشي بالمركز 18 مبدئياً، وكانت مباراة أتلتيك بلباو وفالنسيا قد انتهت بالتعادل السلبي فأصبح الأول تاسعاً برصيد 9 نقاط مقابل 6 نقاط للثاني في المركز التاسع عشر.