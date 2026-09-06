السيتي يعتلي قمة البريميرليغ

السيتي يعتلي قمة البريميرليغواصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من "البريميرليغ"، يوم السبت.

سجل المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب العام.

وفي باقي المباريات، تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما، حيث افتتح بورنموث التسجيل مبكرا في الدقيقة 9 عبر ماركوس تافيرنييه، قبل أن يضيف مالك تياو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وبعد دقيقتين فقط، قلص هارفي بارنيس الفارق لصالح نيوكاسل، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، فيما تمكن جاكوب رامسي من تسجيل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى خمس نقاط، بعد أن حقق فوزا وتعادلين في أول ثلاث جولات، فيما رفع بورنموث رصيده إلى نقطتين.

وواصل توتنهام تعثره بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نوتنغهام فوريست، فيما قلب كريستال بالاس تأخره أمام مضيفه وجاره فولهام إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف كريستال بالاس تايريك ميتشل في الدقيقتين 35 و54، وبن تشيلويل في الدقيقة 77، فيما أحرز هدفي فولهام جوش كينغ في الدقيقة 11، والإسباني سيسار بالاسيوس في الدقيقة 42.

وتعادل برنتفورد مع سندرلاند بهدف لمثله، حيث سجل الألماني فيتالي يانلت لبرنتفورد في الدقيقة 57، والفرنسي إنزو لو في لسندرلاند في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

كما سقط برايتون في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد بهدف لمثله، حيث سجل الكرواتي فوسكوفيتش لبرايتون في الدقيقة 71، مقابل هدف لجايدن بوغل في الدقيقة 15، فيما انتهت مواجهة هال سيتي وأستون فيلا بالتعادل السلبي.