موناكو يعمق جراح باريس بثنائية

موناكو يعمق جراح باريس بثنائيةواصل فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب، انطلاقته المتعثرة محليا هذا الموسم، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا، ومني بهزيمته الثانية أمام ضيفه موناكو 1- 2 في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 31، إلا أن موناكو أدرك التعادل بواسطة لاعبه البرتغالي فلافيو نازينيو في الدقيقة 58، ثم سجل البلجيكي ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72.

وبهذه الهزيمة، أخفق سان جيرمان مجددا في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثاني عشر مؤقتا انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب العام للمسابقة محققا العلامة الكاملة.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب في المسابقة بتعادلين متتاليين مع كل من رين 2 -2، ثم تعادل مع ليل بالنتيجة ذاتها، وذلك بالرغم من أنه كان قريبا من الخسارة في المباراتين، قبل أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، وقبل ذلك كان قد افتتح موسمه محليا بخسارة المباراة النهائي في مسابقة كأس السوبر الافتتاحية للموسم أمام لنس بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن سان جيرمان كان قد افتتح موسمه فعليا بإحراز لقب كأس السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا الإنجليزي 2 - 1.

وأقيمت مباراة ثانية في نفس الجولة، أسفرت عن فوز ليون على ضيفه أوكسير 3 - 1، مسجلا فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليل صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما ظل أوكسير بدون نقاط في المركز الأخير.