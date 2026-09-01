أرسنال يتخطى أستون فيلا بصعوبة

أرسنال يتخطى أستون فيلا بصعوبةحقق أرسنال حامل اللقب انتصاره الثاني في مباراتين، بعدما منحه هدف بوكايو ساكا في الشوط الثاني فوزاً شاقاً 1-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين.

وسجل ساكا من مسافة قريبة في الدقيقة 59، ليكافئ أرسنال على صبره، بعدما سيطر على المباراة من دون أن ينجح في فرض تفوق كاسح على أستون فيلا الصامد.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى ست نقاط، بالتساوي مع مانشستر سيتي وهال سيتي وتشيلسي.

ولا يزال أستون فيلا بلا نقاط ومن دون تسجيل أي هدف، وسيسعى إلى تعزيز تشكيلته قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم الثلاثاء.