سلام يضرب الاتحاد بثلاثية

سلام يضرب الاتحاد بثلاثيةتمكن فريق سلام الغرفة من الفوز على نظيره اتحاد حضرموت 3-2، يوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 بالدوري اليمني لكرة القدم.

سجل ثلاثية السلام هاني إدريس في الدقيقة 4، ومحمد الجابري في الدقيقة 16، وعبدالله باشادي في الدقيقة 40، بينما أحرز هدفي الاتحاد محمد باكثير ورائد باضاوي.

ورفع فريق سلام الغرفة رصيده إلى 9 نقاط متقدماً للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد اتحاد حضرموت عند 7 نقاط وتراجع للمركز الثاني عشر.