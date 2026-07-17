العروبة يسقط والتضامن يتوهج وفحمان يعود

العروبة يسقط والتضامن يتوهج وفحمان يعودسقط فريق العروبة أمام مضيفه المكلا بنتيجة 0-3، في مفاجأة مدوية، اليوم الجمعة، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري اليمني لكرة القدم.

سجل ثلاثية المكلا أسامه باحشوان في الدقيقة 29، وصالح الخولاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وحسن باسفر في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز، رفع المكلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بانتظار نتيجة مباراة السد، فيما تجمد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

بدوره، عزز فريق تضامن حضرموت تمكسه بالمركز الثاني في الدوري، إثر فوزه على مضيفه اتحاد إب بهدفين دون رد على ملعب 22 مايو بمدينة إب، حملت توقيع عمر جولان وأحمد البيتي.

ورفع التضامن رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني، بينما تلقى اتحاد إب الخسارة السادسة وتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الأخير.

من جهته، استعاد فحمان نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه اتحاد حضرموت بهدفين دون رد، على ملعب مودية بمحافظة أبين.

سجل ثنائية فحمان محمد بوتشي في الدقيقة 29، وعلي سالم في الدقيقة 38.

وبهذا الفوز، رفع فحمان رصيده إلى 10 نقاط محافظاً على المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد اتحاد حضرموت عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير ليواصل نزيف النقاط ويزداد موقفه صعوبة مع استمرار المنافسات.

وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ السبت بمواجهة تجمع الوحدة مع ضيفه السد مأرب على ملعب الظرافي بصنعاء.