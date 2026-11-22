احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - تفقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٢ نوفمبر، مكتب التصديقات بمدينة أسوان، وذلك خلال تواجده للمشاركة في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة سير العمل بمكاتب التصديقات بمختلف محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع الوزير عبد العاطي خلال الجولة على سير العمل بالمكتب وإجراءات تقديم خدمات التصديقات، واستمع إلى آراء المواطنين المترددين على المكتب، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

وأكد وزير الخارجية أن تطوير منظومة الخدمات القنصلية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشدداً على أهمية مواصلة تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.