النهاردة هنشارك معاكم مشروب رائع للتخلص من بهتان البشرة واستعادة نضارتها. هتحتاجي : - من ٦ - ٧ حبات لوز. - من ٣ - ٤ حبات تمر. - رشة فلفل اسود. - ١/٢ معلقة صغيرة كركم. - ١/٢ كوباية ماية. طريقة التحضير والاستخدام : ١- انقعي اللوز في الماية طول الليل، وتاني يوم الصبح قشريه. ٢- هاتي التمر وطلعي منه النوى. ٣- حطي اللوز والتمر في الخلاط، وضيفي لهم الفلفل الاسود، واخلطي المكونات مع بعض كويس. ٤- ضيفي ١/٢ كوباية الماية واخلطي مرة تانية. ٥- في كوباية منفصلة حطي الكركم، وضيفي له ١/٢ كوباية ماية مغلية. ٦- بعدها ضيفي خليط اللوز والتمر اللي حضرناه لكوباية الكركم. ٧- اخلطي المكونات مع بعض كويس، وكده المشروب جاهز. ٨- للحصول على افضل النتايج، اشربي كوباية واحدة من المشروب ده يوميا، ويفضل تشربيه الصبح مع وجبة الفطار.

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