احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خيار استبدال السيارة بمقابل مالي وفقًا لرغبة المتضرر أو أسرته من حادث الوراق وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة.

كانت وزارة التضامن قد اكدت أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية العاجلة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة، تقرر البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات وتقديم المساندة اللازمة على النحو التالي: صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، وصرف ذات القيمة للمصابين بحالات العجز الكلي،



وأوضحت وزارة التضامن أنه استجابةً لرغبة العديد من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين في مساندة أسر الضحايا والمصابين، تم تخصيص القنوات الرسمية التالية لتلقي الدعم عن طريق تطبيق إنستاباي من خلال اختيار بنك مصر والتحويل لحساب "المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي" على رقم "1220001000001370"، أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي "فرع القاهرة" الإيداع أو التحويل على الحساب المخصص باسم "حادث طريق دائري الوراق" برقم "55555"، أو عبر رقم الحساب المصرفي الدولي "EG469003000100000002000055555".