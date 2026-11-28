احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي «كليوباترا - 2026»، الذي استمر على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة، إلى جانب التدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومجابهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لتدمير الأهداف السطحية والدفاع الجوي ضد الأهداف الجوية المختلفة، بما عكس مستوى الاحترافية للقوات المشاركة.



كما شملت الأنشطة التدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر وتبادل أسطح الطيران للقطع البحرية، فضلاً عن تنفيذ تشكيلات إبحار متنوعة أظهرت تجانس الوحدات المشاركة وقدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، فيما حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.