احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن خطة الحكومة لتعويض أصحاب المركبات المتضررة من حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدة توفير سيارات وميكروباصات ودراجات نارية جديدة «زيرو» بدلا من المركبات التي تعرضت للتلف، مع منح أصحابها حرية الاختيار بين استلام مركبة بديلة أو الحصول على قيمتها نقدا.

وقالت وزيرة التضامن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار إن إجراءات شراء المركبات البديلة وصلت إلى مراحلها النهائية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بحصر الخسائر وتعويض جميع المتضررين من الحادث.

وأوضحت أن التعويض لن يقتصر على السيارات الملاكي، بل يشمل الميكروباصات والدراجات النارية المتضررة، مشيرة إلى أن أصحاب المركبات الذين لا يرغبون في استلام بدائل جديدة يمكنهم الحصول على تعويض مالي يعادل قيمتها.

وأشادت مايا مرسي بحجم التضامن المجتمعي مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكدة أن التبرعات عكست مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، سواء من المواطنين أو رجال الأعمال أو المؤسسات.

وكشفت أن بعض المساهمات بدأت من 5 جنيهات عبر تطبيق «إنستا باي»، بينما بلغت قيمة تبرعات أخرى 20 مليون جنيه، مشددة على أن أهمية المشاركة تكمن في التضامن الإنساني وليس حجم المبلغ المقدم.

وكان الحصر الحكومي المبدئي قد أشار إلى تضرر 26 سيارة وميكروباص واحد جراء الحادث، فيما وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر جميع الخسائر وتعويض المتضررين بصورة كاملة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تجاوز حصيلة التبرعات المخصصة لدعم أسر الضحايا والمصابين 360 مليون جنيه حتى مساء الجمعة، مع استمرار استقبال المساهمات من داخل مصر وخارجها.