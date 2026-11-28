تنبيهات هامة.. اجواء باردة في 12 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة في عدد من المحافظات وتشكل الشابورة المائية والضباب على المنحدرات الجبلية لسبع محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة، ومرتفعات إب، والضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 5 - 10 درجات مئوية.
ويُتوقع أيضاً تشكّل الشابورة المائية والضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز، والضالع ولحج.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في الفترة المسائية.
كما نبه سائقي المركبات في الطرق والمنحدرات الجبلية المذكورة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية والضباب.
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