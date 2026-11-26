أول مقابلة مع حد جديد ممكن تيجي فيها لحظات محرجة، ودي بتحصل كتير ومش معناها إن المقابلة فشلت. اللي بيفرق هو طريقة تصرفك في اللحظة. دي مواقف شائعة وأمثلة جمل تقدري تقوليها.

قبل المقابلة

• اختاري مكان عام تحسي فيه بالراحة، ويفضل مكان تعرفيه.

• عرّفي حد قريب منك مكان المقابلة وميعادها، وخلي موبايلك مشحون.

• جهزي سؤالين أو تلاتة بسيطين تفتحي بيهم الكلام لو احتاجتي.

• حددي من الأول إنك تقدري تنهي المقابلة في أي وقت تحسي فيه إنها مش مريحة.

المواقف وازاي تتصرفي فيها:

1. الكلام قلّ فجأة:

الحوار وقف وإنتي مش لاقية حاجة تقوليها.

الصمت القصير عادي. خدي نفس، واسألي سؤال مفتوح يخليه يحكي، وركزي في إجابته لأن السؤال الجاي ممكن يطلع منها.

ممكن تقولي: «إيه أكتر حاجة بتحب تعملها في وقت فراغك؟»

2. نسيتي اسم أو معلومة اتقالت:

هو قال حاجة من ربع ساعة وإنتي مش فاكراها.

اسألي مباشرة بدل ما تخمني. السؤال ده بيبين إنك كنتي بتسمعي.

ممكن تقولي: «معلش، الاسم ده راح من بالي، ممكن تعيده؟»

3. وقعت حاجة أو اتدلق مشروب:

كوباية اتقلبت أو حاجة وقعت منك أو منه.

اتعاملي مع المشكلة الأول: امسحي المكان أو اطلبي من الجرسون يساعد،جملة خفيفة كفاية وبعدها كملي الكلام. مفيش داعي تقللي من نفسك أو تعتذري كتير، الحوادث الصغيرة بتحصل.

ممكن تقولي: «حصل خير، هطلب مناديل بسرعة.» أو لو حصلت منه: «ولا يهمك، خليني أساعدك.»

4. سؤال شخصي زيادة عن اللزوم:

لو اتسألتي عن حاجة مش مرتاحة تتكلمي فيها: مرتب، علاقة سابقة، الأسرة.

مش لازم تجاوبي. قولي حدودك بهدوء وبشكل مباشر، من غير شرح طويل، وحوّلي الكلام لموضوع تاني.ولو الإلحاح استمر بعد ما وضّحتي، ده مش إحراج عادي، ده تجاوز لحدودك.

ممكن تقولي: «أنا مش مرتاحة أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ممكن نتكلم في حاجة تانية؟»

5. الصمت بقى طويل:

الكلام وقف ومحدش بيبدأ.

علّقي على حاجة قدامكم: المكان، المشروب، الأكل. أو ارجعي لحاجة قالها قبل كده.

ممكن تقولي: «كنت عايزة أسألك عن الشغل اللي حكيت عنه، إزاي بدأت فيه؟»

6. اتأخرتي على الميعاد:

زحمة أو ظرف طارئ خلاكي تتأخري.

ابعتي رسالة بمجرد ما تعرفي انك هتتأخري، واعتذري مرة واحدة بشكل واضح ومن غير مبالغة، وقولي الوقت المتوقع توصلي فيه.

ممكن تقولي: «أنا في الطريق وهتأخر حوالي ١٠ دقايق، آسفة جدًا.»

7. هو اللي اتأخر:

الميعاد عدّى وهو لسه ماوصلش.

التأخير البسيط مع رسالة واعتذار ممكن يكون ظرف عادي، لكن مش لازم تقبليه لو مش مناسب ليكي. ممكن تستني مدة معقولة تحدديها بنفسك، أو تأجلي الميعاد أو تمشي. التأخير من غير رسالة أو من غير اعتذار، أو لو اتكرر، يستاهل تاخدي بالك منه وتقرري على أساسه.

ممكن تقولي: «عندي ارتباط بعد نص ساعة، لو مش هتقدر تيجي في الميعاد نأجل ونحدد وقت تاني.»

8. جملة طلعت في غير محلها:

قولتي حاجة اتفهمت غلط، أو هو قال حاجة ضايقتك.

لو إنتي اللي قلتيها: وضّحي قصدك بجملة واحدة وكملي. لو هو اللي قالها وكانت تضايق أو تقلل منك، دي مش مجرد لحظة محرجة: قولي له بوضوح إنها مش مقبولة، ومن حقك تنهي المقابلة.

ممكن تقولي: «أنا قصدي كذا، يمكن الكلام طلع غلط.» أو: «الكلام ده مش مريحني، ياريت بلاش نتكلم فيه.»

9. الموبايل بيرن أو بيجي تنبيهات:

لو في تنبيهات أو مكالمة بتقطع الحوار.

اقلبي الموبايل أو اقفلي صوته قبل ما تبدأوا. لو لازم ترُدي على مكالمة مهمة، استأذني واختصري.

ممكن تقولي: «معلش، دي مكالمة لازم أرد عليها، دقيقة واحدة.»

10. إحساس إن المقابلة مش ماشية كويس:

لو مافيش ارتياح أو توافق، أو حاجة حصلت خلتك تتضايقي.

مش مطلوب منك تكملي ساعات في المقابلة علشان المجاملة. تقدري تنهي بأدب ومن غير تبرير طويل. ولو حسيتي بعدم أمان، امشي وكلمي حد قريب منك.

ممكن تقولي: «كان لطيف أتعرف عليك. أنا هضطر أمشي دلوقتي.»

First date

الفرق بين إحراج عادي أو قلة احترام؟

إحراج عادي:

ارتباك، نسيان، حاجة وقعت، صمت، كلمة اتفهمت غلط. الشخص بيحاول يتدارك الموقف، وبيعتذر لو لازم، ومبيضغطش عليكي.

قلة احترام:

ضغط عليكي بعد ما قلتي لأ، سخرية، تقليل منك أو من رأيك، تجاهل للحدود، أو تأخير متكرر من غير اعتبار.هنا مش مطلوب منك تتحملي أو تبرري، ومن حقك تنهي الكلام أو المقابلة.

الخلاصة:

مافيش مقابلة من غير لحظة محرجة، وساعات بتبقى فرصة لضحك مشترك بينكم ولحظات خفيفة. المهم تتصرفي بطريقة تريحك وتحترمي حدودك.

وإنتي، إيه أكتر موقف محرج حصل معاكي في أول مقابلة وإزاي اتصرفتي؟ شاركينا في التعليقات.