احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - شيع أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، في جنازة شعبية مهيبة، جثمان الشاب حمادة عطية اليماني، البالغ من العمر 34 عاما، ضحية حادثة الوراق الذي وقع على الطريق الدائري، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي قريته، بعدما رحل تاركا خلفه زوجة وطفلين، فيما تنتظر زوجته مولودهما الثالث.

قال عدد من أقارب الفقيد إن حمادة كان متزوجا وأبا لطفلين، أكبرهما يبلغ من العمر 6 سنوات، وكانت زوجته تنتظر مولودهما الثالث.

كان عائدا من عمله

أوضح أقارب الشاب أن الفقيد كان يعمل سباكا بإحدى الشركات، وكان عائدا من عمله داخل سيارة تابعة للشركة برفقة عدد من زملائه، عندما اندلعت النيران في السيارة إثر الحادث، ليصبح أحد ضحايا انفجار سيارة المواد البترولية بالطريق الدائري.

انتظار نتائج التحاليل

عاشت أسرة الفقيد ساعات من القلق والترقب، في انتظار إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من هوية بقايا الجثمان ومطابقتها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من هوية الفقيد بصورة رسمية. ودعا أهالي القرية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم زوجته وطفليه وأسرته الصبر والسلوان.