دوت الخليج -

العدو يعاود استهداف 3 محافظات يمنية

عاود طيران العدو السعودي اليوم، شن سلسلة غارات على محافظات تعز ولحج وحجة. العدو يعاود استهداف 3 محافظات يمنيةعاود طيران العدو السعودي اليوم، شن سلسلة غارات على محافظات تعز ولحج وحجة. وأوضحت مصادر محلية أن العدو السعودي استهدف بغارتين مديرية صالة، وغارتين عزلة عبدان في مديرية المسراخ، وغارة مديرية الشمايتين. وأشارت المصادر إلى أن طيران العدو شن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديرية القبيطة بلحج، وغارتين على مديرية عبس في حجة.

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