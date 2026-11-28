نوتنغهام يعمّق جراح تشيلسي بثلاثية
عمّق نوتنغهام فورست أزمة ضيفه تشيلسي وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تفوق عليه بنتيجة 3-2 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ12 من "البريميرليغ".
ودخل تشيلسي مباراة ضيفه نوتنغهام بعد خسارتين متتاليتين أمام سندرلاند وليدز، وبعد 5 دقائق من بداية مباراة يوم الجمعة تلقى الهدف الأول عبر البرازيلي إيغور جيسوس.
وبدأ فورست الشوط الثاني بتسجيل هدف التعزيز عبر مورغان جيبس وايت، لكن إيمانيول إيميغا سجل هدف تقليص الفارق للنادي القادم من لندن، قبل أن يعود جيبس وايت لتسجيل هدف فريقه الثالث والثاني له شخصياً من علامة الجزاء.
وقبل النهاية بدقيقة سجل إيميغا هدفه الثاني في المباراة والثالث له في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن ذلك لم يكن كافياً إذ طار أصحاب الأرض بنقاط المباراة، ليرفع نوتنغهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، أما تشيلسي الذي خسر للمرة الرابعة في آخر 5 جولات فبقي سادساً وبرصيده 16 نقطة.
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