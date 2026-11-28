احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية فى مختلف التخصصات بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية والصحية الدولية ، قامت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتجديد مذكرة التفاهم مع الكلية الملكية لأطباء الرمد بالمملكة المتحدة ، حيث قام بالتوقيع على تجديد مذكرة التفاهم اللواء طبيب تامر منصور عايد الهلباوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور محمـد الألفى رئيس الكلية الملكية لأطباء الرمد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الجانبين فى تبادل الخبرات والمعرفة بين أطباء الرمد فى مصر والمملكة المتحدة ، فضلاً عن تنظيم الإختبارات الخاصة بتلك المجال فى مصر بما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لأطباء الرمد بالمملكة المتحدة بالقدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بالقوات المسلحة.